Якутск, 12 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Якутия получит дополнительные средства на создание новых учебных мест в школах республики. Деньги поступят из федерального бюджета и выделены правительством страны, сообщает 12 октября корреспондент ИА REGNUM. Сумма финансирования указана в соответствующем постановлении федерального органа исполнительной власти.

Pixabay.com В школе

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В 2021 году республике перечислят 553,6 млн рублей, в 2022 — 550,7 млн. В целом между регионами РФ в рамках реализации нацпроекта «Образование» распределены на эти цели более 45 млрд рублей.

В Якутии выделенные деньги будут направлены на строительство школы на 275 мест в селе Сайылык Кобяйского района. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года. Ожидается, что строительство этой школы повысит доступность образования в Кобяйском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Якутска намерена в судебном порядке расторгнуть договор аренды земельного участка под торгово-выставочным комплексом «Сахаэкспоцентр», расположенным в центре города. Землю намерены освободить, чтобы построить там корпус школы.