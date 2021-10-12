Чебоксары, 12 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Чебоксарах 45-летняя местная жительница обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что лишилась 2 млн рублей в надежде заработать на инвестициях в интернете. По информации пресс-службы МВД по Чувашии, потерпевшая в начале лета увидела рекламу в соцсетях о выгодном вложении сбережений и перешла по ссылке, указав при этом свои данные.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

С женщиной позже связались «консультанты», которые убедили ее перевести им деньги, пообещав большой доход в короткие сроки. Лишь через несколько месяцев женщина поняла, что ее обманули. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Факты хищения денег под видом дополнительного заработка на инвестиционных платформах участились в последнее время. Только в Чебоксарах за 9 месяцев 2021 года от подобного вида мошенничества пострадали 118 горожан, лишившись в общем более 37 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM ранее сообщало, 25-летний житель города Чебоксары стал жертвой мошенников, попытавшись получить интимные услуги.

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