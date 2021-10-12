Улан-Удэ, 12 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ рабочего строительной фирмы засыпало грунтом с головой в яме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, инцидент, едва не ставший трагедией, произошёл 11 октября.

Администрация Улан-Удэ В Улан-Удэ рабочего засыпало песком

При проведении земляных работ мужчина провалился в яму и был засыпан песком. Оказавшиеся рядом очевидцы поспешили на помощь и откопали его голову, что позволило пострадавшему не задохнуться.

«Свидетели сделали самодельные веревки, чтобы помочь рабочему выбраться из ямы, но их усилия не увенчались успехом», — отметили спасатели.

Прибывшие чуть позже сотрудники спасательной службы откопали рабочего в течение 40 минут.

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