Челябинск, 12 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Челябинске на Алом поле преждевременно открыли памятник Александру II. Фотографии монумента появились в соцсетях.

Александр II

Произошло это ночью 12 октября. Неизвестные граждане сдёрнули с памятника покрывало. Утром горожане заметили, что монумент открыт.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония открытия планировалась на 10 октября. Однако затем её перенесли. Новая дата церемонии пока точно неизвестна.