Уфа, 12 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Налоговую нагрузку для предприятий, инвестирующих в развитие, намерены снизить в Башкирии. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

(сс) kenteegardin Налоговый калькулятор

Сообщается, что членами комитета госсобрания Башкирии по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям были поддержаны изменения в республиканский закон «О применении на территории Республики Башкортостан инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций».

«Размер инвестиционного налогового вычета предлагается увеличить с 50% до 90%, а размер налоговой ставки для определения предельной величины вычета снизить с 12,5% до 10%», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева, который пояснил, что данный законопроект разработан для стимулирования роста инвестиций в основной капитал и модернизацию производственных фондов.

Депутаты полагают, что выпадающие доходы бюджета от применения инвестиционного налогового вычета в размере двух млрд рублей будут компенсироваться увеличением поступлений в результате модернизации и роста производства, а также создания новых рабочих мест.

Сообщается, что закон о применении инвестиционного налогового вычета в республике был принят летом 2020 года для поддержки предприятий во время пандемии.

«Сегодня мы наблюдаем восстановление экономической активности. Объем налоговых и неналоговых поступлений в республиканский бюджет вырос по сравнению с прошлым годом на 21%. По поступлениям налога на прибыль, НДФЛ и акцизов за девять месяцев превышен даже уровень доковидного 2019 года. Это в том числе результат принятых нами антикризисных мер. Налоговые преференции создают хороший стимул для налогоплательщиков», — сообщил Толкачев.

Отмечается, что соответствующий законопроект может быть принят на ближайшем заседании госсобрания республики. Он будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 января 2021 года.