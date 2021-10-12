Вена, 12 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Австрию. Об этом сообщает пресс-служба главы Грузии.

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Сообщается, что Зурабишвили в Вене встретили представители МИД Австрии. На 12 октября запланирована встреча в формате тет-а-тет грузинского президента с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.

По данным пресс-службы, в Вене также запланированы встречи Зурабишвили с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид и с группой женщин-послов при ОБСЕ.

«Президент очень заинтересован в продвижении повестки дня «Женщины, мир, безопасность» на международном уровне и, конечно же, в рамках ОБСЕ», — сообщила пресс-службе посол Грузии в Австрии Кетеван Цихелашвили.

Стоит отметить, что визит Зурабишвили в Австрии продлится до 13 октября.