Сараевский район, Рязанская область, 12 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов задержан в одном из охотхозяйств региона. Вместе с ним в незаконной охоте также подозревается руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов.

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Рейд по браконьерам на территории Сараевского района Рязанской области провели сотрудники ряда силовых структур, в том числе полиции и московского ФСБ. Чиновников задержали по подозрению в охоте на лося, сообщает 12 октября «Новая газета — Рязань».

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Семёнов назначен на должность вице-губернатора в начале сентября 2021 года, курирует экономическую сферу.