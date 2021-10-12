Джакарта, 12 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что Индонезия стремится оптимизировать возобновляемые ресурсы и смягчить текущий энергетический кризис, сообщает Republika.

Kaluganews.ru В Индонезии

Изменение климата вызывает вспышки заболеваний и психические проблемы.

Индонезия выполняет свое обещание по сокращению вредных выбросов на 29% к 2030 году.

В МИД Индонезии заявили, что государство предложило стратегию по снижению углеродной устойчивости до 2050 года. Индонезии также удалось сократить масштабы обезлесения и лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, первую дозу вакцины против коронавируса в Индонезии получили 100 млн человек, из которых 57,5 млн человек получили вторую дозу вакцины.