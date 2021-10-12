Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил активизировать работу по сносу аварийных и расселенных домов в Олюторском районе края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе правительства региона.

Kamgov.ru Владимир Солодов

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«Необходимо максимально быстро снести дома в селе Пахачи. В первую очередь органам местного самоуправления следует проанализировать, в какие сроки мы можем снести деревянные дома. Правительство региона окажет всю необходимую методическую и материальную помощь, которая понадобится для завершения этого процесса. Прошу подготовить предложения», — сказал Владимир Солодов.

В селе Пахачи уничтожено огнём четыре деревянных 12-квартирных нежилых дома. Дома были выведены из реестра муниципального имущества в 2010 году.

Во время пожара огонь перекинулся на два жилых дома. Один из них — двухэтажный деревянный дом, в котором было зарегистрировано восемь человек, проживало пять. Во втором, 12-квартирном доме проживал один человек. Люди эвакуированы, пострадавших нет.

Власти муниципального района готовят предложения относительно ущерба и необходимой материальной помощи для пострадавшего населения. Проверка причин возгорания продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Пахачи 1 октября удалось полностью ликвидировать крупный пожар, который начался 30 сентября с возгорания заброшенной нежилой постройки — огонь перекинулся на рядом стоящие здания, была угроза возгорания жилых домов и социальных объектов.