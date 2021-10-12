Москва, 12 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Госдуме восьмого созыва зарегистрировано пять фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

В восьмом созыве Госдумы будет фракция «Единой России» — 324 депутатов, КПРФ — 57 депутатов, ЛДПР — 23 депутата, «Справедливой России — Патриоты — За правду» — 28 депутатов и «Новых людей» — 15 депутатов.

Фракции соответственно возглавили депутаты Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Алексей Нечаев («Новые люди»).

Такое число фракций зарегистрировано впервые за 15 лет.

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