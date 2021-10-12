Москва, , 11:08 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 12 октября прибыла в российский МИД, где должна состояться её встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Виктория Нуланд U.S. Department of State

Нуланд находится в Москве с 11 октября. В рамках своего трёхдневного визита в Россию она встретится с представителями российских властей, в том числе с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

«Американский дипломат прибыла в министерство со стороны пресс-центра МИД в 10:39 мск», — сообщает ТАСС.

Нуланд не дала каких-либо комментариев журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, замгоссекретаря намерена обсудить в Москве «стабильные и предсказуемые отношения» России и США.

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