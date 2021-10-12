Бонн, Германия, 12 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Нигерийский спортсмен, параолимпийский чемпион по пара-пауэрлифтингу Пол Кехинде дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на 2,5 года. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Международного параолимпийского комитета (МПК).

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Отмечается, что в марте 2020 года Кехинде сдал допинг-пробу во внесоревновательный период. В ней были обнаружены гидрохлоротиазид и амилорид, входящие в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Срок дисквалификации 33-летнего нигерийского спортсмена отсчитывается с 9 марта 2020 года.

Кехинде является чемпионом Параолимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 65 кг. Также на его счету победа на чемпионате мира 2017 года.