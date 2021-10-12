Элиста, 12 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждено два случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число жертв коронавируса в Калмыкии за весь период пандемии достигло 627 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии по-прежнему действует режим коронавирусных ограничений. Решение о продлении или смягчении ковид-запретов будет рассмотрено в ходе очередного заседания регионального оперштаба.