Элиста, 12 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 57 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 12 октября. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в ковидных госпиталях получают 464 пациента с COVID-19, из них 21 человек находится в тяжёлом состоянии. Восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ. Режим самоизоляции предписано соблюдать 2 487 жителям Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 31 219 случаев заражения коронаиврусом. Выписаны с выздоровлением 29 537 носителей инфекции.