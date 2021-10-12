Тамбов, 12 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Предложения врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова по совершенствованию управления ЖКХ одобрены на заседании профильной комиссии Государственного совета РФ, сообщили ИА ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

На заседании комиссии Государственного совета РФ по вопросу совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, Максим Егоров, временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области, озвучил ряд предложений.

В своем выступлении он акцентировал внимание на управлении многоквартирными домами и работе государственного жилищного надзора. По его словам, более 60 процентов многоквартирных домов находятся под управлением организаций, сведения о которых занесены в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в том числе информация о поставщиках услуг ЖКХ, дисквалифицированных лицах — руководителях управляющих организаций, лишённых лицензий за нарушения обязательных требований. Сформированная в 2015 году система лицензионного контроля обеспечивает публичность и прозрачность процесса смены способа управления домами. Однако существует достаточно много проблем, которые не позволяют наладить эффективное управление домами и требуют решения на федеральном уровне.

В отношении управления многоквартирными домами Максим Егоров предложил внедрить единые стандарты деятельности по управлению и обслуживанию домов, усовершенствовать модели ценообразования в сфере управления жильём и содержания общего имущества, внедрить электронное голосование собственников помещений, упорядочить процедуры конкурсного отбора управляющей организации и досрочного расторжения договора управления при отсутствии нареканий к работе управляющей организации.

«Необходимо органы государственного жилищного надзора наделить полномочиями на установление материально-технических требований и требований к кадровой обеспеченности управляющих организаций в рамках лицензирования», — сказал Максим Егоров.

По мнению врио главы Тамбовской области, привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры сдерживается наличием устаревших законодательных ограничений. В частности, есть необходимость в упрощении процедуры концессионного законодательства в коммунальной сфере. Сегодня востребована межмуниципальная концессия. Требуется изменение порядка госрегистрации прав на объекты инфраструктуры, принадлежащие публично-правовым образованиям, для последующей передачи в концессию. В связи с ростом цен на строительные материалы предлагается предусмотреть порядок изменения объёма капитальных вложений по концессионным соглашениям.

В своем выступлении на Госсовете Максим Егоров также поднял вопрос о повышении безопасности обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, систем вентиляции и дымоудаления. Он предложил принять решение о возложении обязанности по техническому обслуживанию единого комплекса ВДГО и ВКГО на газораспределительные организации с включением расходов в цену поставки газа для населения.

«Такое решение позволит исключить неэффективные «газовые» расходы граждан, сократить бюджетные затраты на контрольную работу, а также затраты на ремонт и расселение жилья, пришедшего в непригодность из-за аварийных ситуаций, вызванных нарушениями правил пользования газовым оборудованием», — считает Максим Егоров.

Члены Госсовета РФ одобрили предложения Максима Егорова по вопросу совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством и отметили, что они полезны и конструктивны.