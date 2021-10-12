Красноярск, 12 октября 2021, 11:00 — REGNUM На сессии Законодательного собрания Красноярского края 12 октября избрали заместителей председателя регионального парламента.

Депутаты Заксобрания Красноярского края на заседании сессии
Депутаты Заксобрания Красноярского края на заседании сессии
Sobranie.info

Как сообщили ИА REGNUM в краевом Заксобрании, на этапе тайного выдвижения кандидатов на этот пост в список вошли 16 депутатов. После ряда самоотводов в итоговом бюллетене остались четыре человека — Дмитрий Свиридов (Единая Россия»), Сергей Попов («Единая Россия»), Андрей Новак (КПРФ) и Сергей Натаров (ЛДПР).

По итогам тайного голосования все четверо стали вице-спикерами краевого парламента.

Затем председатель Заксобрания предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Сергея Попова на пост первого заместителя. По итогам тайного голосования едироносс Сергей Попов был избран первым вице-спикером краевого парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Заксобрание края четвёртого созыва состоялись 17−19 сентября 2021 года. Спикером обновлённого краевого парламента был избран единоросс Алексей Додатко.

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