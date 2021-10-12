Красноярск, , 11:00 — REGNUM На сессии Законодательного собрания Красноярского края 12 октября избрали заместителей председателя регионального парламента.

Депутаты Заксобрания Красноярского края на заседании сессии Sobranie.info

Как сообщили ИА REGNUM в краевом Заксобрании, на этапе тайного выдвижения кандидатов на этот пост в список вошли 16 депутатов. После ряда самоотводов в итоговом бюллетене остались четыре человека — Дмитрий Свиридов (Единая Россия»), Сергей Попов («Единая Россия»), Андрей Новак (КПРФ) и Сергей Натаров (ЛДПР).

По итогам тайного голосования все четверо стали вице-спикерами краевого парламента.

Затем председатель Заксобрания предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Сергея Попова на пост первого заместителя. По итогам тайного голосования едироносс Сергей Попов был избран первым вице-спикером краевого парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Заксобрание края четвёртого созыва состоялись 17−19 сентября 2021 года. Спикером обновлённого краевого парламента был избран единоросс Алексей Додатко.

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