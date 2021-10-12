Оренбург, 12 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области строительная компания задолжала более 24 млн рублей. Судебным приставам пришлось прибегнуть к крайним мерам воздействия, сообщает УФССП по региону.

zackzen Грузовик

Сотрудники ведомства установили, что должнику принадлежат 17 грузовиков. Автопарк строительной фирмы был отправлен под арест.

Такие действия приставов привели к тому, что организация оперативно погасила долг по налогам и сборам в полном объеме.