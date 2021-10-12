Красногорск, 12 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Для работников ряда профессий в Московской области вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление 11 октября подписала главный санитарный врач региона Ольга Микаилова.

Cap.ru Вакцинация

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Обязательная вакцинация затронет категории работающих, чья деятельность связана со сферой услуг и постоянными контактами с другими людьми.

В частности, требование распространяется на сотрудников сферы торговли, общепита, доставки, транспорта, фитнес-клубов, а также многофункциональных центров госуслуг.

Согласно документу, работодатели обязаны до 10 декабря 2021 года предоставить данные о полной вакцинации не менее 80% сотрудников.