Астана, 12 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем приветствии к участникам заседания глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) назвал Азию политическим центром планеты и регионом с наиболее высокими темпами экономического роста.

Назарбаев

«За годы деятельности СВМДА вокруг нас изменилось очень многое. Применительно к Азии можно отметить, что это теперь важный политический центр планеты, который в противовес концепциям глобального доминирования и холодной войны активно продвигает принципы партнерства, равноправия и взаимной солидарности за общее будущее человечества», — заявил Назарбаев.

По его словам, Азия на сегодняшний день занимает первое место в рейтинге регионов мира с наиболее высокими темпами экономического роста, обладая при это неиспользованным экономическим и природным потенциалом.

Как сообщало ИА REGNUM, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может занять пост главы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Его кандидатуру на эту должность предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Совет мудрецов СВМДА создаётся для выработки рекомендаций по интенсификации сотрудничества на различных векторах укрепления мер доверия.