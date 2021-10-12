София, 12 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В софийском Национальном дворце культуры к своей работе приступил внеочередной съезд Болгарского футбольного союза (БФС), на заседаниях которого планируется избрать нового главу структуры. Как сообщает Телевидение Болгарии, на пост руководителя спортивной ассоциации претендуют шесть кандидатов, представляющие различные клубы и различные направления этого вида спорта.

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Согласно официальной информации, все соискатели — известные в Болгарии и за ее пределами спортсмены Димитар Бербатов, Христо Порточанов, Ивайло Дражев, Георгий Захариев, Христо Христов и Борислав Михайлов, были допущены к выборам без предварительных обсуждений кандидатур.

«Союз должен возглавить человек, способный качественно изменить мнение международной общественности о болгарском футболе», — говорится в заявлении избирательной комиссии БФС.

Напомним, за последние пять лет чиновники Болгарского футбольного союза не были замечены в громких финансовых и коррупционных скандалах. Как утверждают аналитики, нынешние выборы главы БФС связаны с необходимостью «кардинального реформирования отрасли».