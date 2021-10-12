Ватикан, , 10:58 — REGNUM Ереван приветствует решение папы римского Франциска открыть в Армении дипломатическое представительство (апостольскую нунциатуру) Святого престола, заявил президент Армении Армен Саркисян на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Площадь Святого Петра. Ватикан

«Президент Саркисян и Кардинал Паролин говорили также о культурном взаимодействии. Собеседники подчеркнули братские отношения и прочную связь, которая существует между Римской католической, Армянской апостольской и Армянской католической церквями», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Саркисян заявил, что Ереван заинтересован в том, чтобы ещё больше укрепить отношения со Святым престолом. Он также высоко оценил послания папы римского во время войны в Нагорном Карабахе.

Стоит отметить, что Саркисян прибыл с официальным Визитом в Ватикан. Он также поблагодарил папу римского за позицию в отношении геноцида армян.