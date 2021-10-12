Москва, 12 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В рамках подготовки к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-20», на борту которого в декабре отправятся в космос два туриста из Японии, орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

МКС

"По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 940 метров», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что орбита была поднята с помощью двигателей модуля «Звезда» российского сегмента МКС, которые были включены в 10:05 мск и проработали 38,9 секунды.

«В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Роскосмоса) рассчитывают обновленные параметры орбиты МКС», — также отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и компании Boeing приняли решение о переносе испытательного полёта космического корабля Starliner на 2022 год.