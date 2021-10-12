Екатеринбург, 12 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге под суд отдан 39-летний уроженец Челябинской области. Ему вменяют мошенничество в крупном размере, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

40.мвд.рф Мошенник выманил у пенсионерки 780 тыс. рублей

Следователи считают, что, находясь в местах лишения свободы, этот гражданин похитил у жительницы Екатеринбурга 400 тыс. рублей. Это было сделано с помощью объявления, которое он разместил в интернете под вымышленными данными и с фотографией другого лица. Из объявления следовало, что этот гражданин якобы работает в администрации Екатеринбурга и может помочь с улучшением жилищных условий.

Одна из женщин поверила незнакомцу и перевела деньги. Теперь ему грозит до шести лет колонии. Дело рассмотрит Ленинский районный суд.