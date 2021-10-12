Москва, 12 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Государственное казённое учреждение города Москвы «Москворечье» подписало многомиллионный контракт с таксомоторной компанией на оказание услуг по аренде легковых автомобилей с водителем. Контракт заключён сразу на два года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Госучреждение, которое подведомственно департаменту развития новых территорий Москвы, планирует потратить на эту услугу 34 578 259,91 рубля. Контракт подписан 11 октября 2021 года на срок с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Исполнителем выступает ООО «Автокоординатор», которое создано в декабре 2011 года и работает как такси. Владелец — Наталья Дмитриева, директор — Борис Супрун.

По открытым данным, юрлицо за эти годы успело побывать исполнителем почти 100 госконтрактов на общую сумму свыше 687 млн рублей.

Оплачивать свежий контракт будут бюджетными средствами.

По нему исполнитель обязан предоставлять автомобиль с точностью до пяти минут, а само транспортное средство должно быть «возраста» не старше 24 месяцев, с кожаным салоном и подогревом сидений. Для части заказов допустим салон с текстильной отделкой и меньшим уровнем комфорта. Цвет кузова также оговорен — чёрный. Речь идёт о седанах и микроавтобусах.

«Водители обязаны не распространять конфиденциальную информацию, ставшую им известной в силу исполнения служебных обязанностей», — уточняется в контракте.