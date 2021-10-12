Москва, 12 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Диалог между омбудсменами по вопросам защиты прав человека на евразийском пространстве является важным и востребованным. Об этом в приветствии участникам V международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается 12 октября на сайте Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Важно, что, несмотря на ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, вы продолжаете столь востребованный многосторонний диалог с участием национальных омбудсменов, представителей государственных ведомств, а также научного и экспертного сообщества», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что в этом году конференция посвящена правам инвалидов и экологическим правам человека.

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«Предстоит рассмотреть пути совершенствования законодательной базы и правоприменительной практики с целью устранения любых барьеров на пути к участию людей с ограниченными возможностями в жизни общества, а также обеспечения эффективной охраны окружающей среды и максимально безопасной эксплуатации природных богатств», — добавил глава Российского государства.

Путин рассчитывает на то участники конференции обменяются профессиональным опытом, проведут конструктивные и содержательные дискуссии, а выдвинутые ими идеи и инициативы «послужат защите прав и интересов граждан наших государств».