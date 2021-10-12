Путин назвал востребованным диалог между омбудсменами разных стран
Москва, 12 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Диалог между омбудсменами по вопросам защиты прав человека на евразийском пространстве является важным и востребованным. Об этом в приветствии участникам V международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается 12 октября на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что в этом году конференция посвящена правам инвалидов и экологическим правам человека.
Читайте также: Путин рассказал о важности встреч с омбудсменами для защиты прав человека
Путин рассчитывает на то участники конференции обменяются профессиональным опытом, проведут конструктивные и содержательные дискуссии, а выдвинутые ими идеи и инициативы «послужат защите прав и интересов граждан наших государств».