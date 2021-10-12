Уфа, , 10:59 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов прибыл в Башкирию с рабочим визитом. Это информацию подтвердили в пресс-службе главы региона.

Рустам Минниханов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что 12 октября в аэропорту Уфы его встретил глава Башкирии Радий Хабиров.

Отмечается, что в республику также прибыл и директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.

Целью визита является посещение учебного центра Уфимского моторостроительного производственного объединения и авиастроительного предприятия в Кумертау.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на X Петербургском международном газовом форуме глава Башкирии Радий Хабиров, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин и заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов подписали соглашение о намерениях, согласно которому Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) возведет в Башкирии комплекс для сборки и испытаний индустриальных двигателей в интересах «Газпрома».