Уфа, 12 октября 2021, 10:59 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов прибыл в Башкирию с рабочим визитом. Это информацию подтвердили в пресс-службе главы региона.
Сообщается, что 12 октября в аэропорту Уфы его встретил глава Башкирии Радий Хабиров.
Отмечается, что в республику также прибыл и директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.
Целью визита является посещение учебного центра Уфимского моторостроительного производственного объединения и авиастроительного предприятия в Кумертау.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на X Петербургском международном газовом форуме глава Башкирии Радий Хабиров, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин и заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов подписали соглашение о намерениях, согласно которому Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) возведет в Башкирии комплекс для сборки и испытаний индустриальных двигателей в интересах «Газпрома».