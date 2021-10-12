Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2021 года крупнейшим экспортером несырьевой неэнергетической продукции среди регионов Северо-Западного федерального округа России стал Санкт-Петербург, нарастивший свои экспортные поставки по сравнению с тем же периодом 2020 года на 23,6% — до 3,88 млрд долларов США. Об этом сообщили 12 октября в правительстве Северной столицы, ссылаясь на данные «Российского экспортного центра».

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Второе место по несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ) среди регионов СЗФО — у Вологодской области — рост на 53,3%, до 3,48 млрд долл. На третьем месте Ленинградская область, рост на 46,5% — до 2,18 млрд долл. При этом наиболее высокий темп роста ННЭ среди регионов СЗФО показала Псковская область: объем такого экспорта за указанный период вырос с 62,8 млн долл. на 68,7% и составил 106 млн долл.

В целом ННЭ из регионов Северо-Запада первые семь месяцев 2021 года вырос на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортировано товаров на 15,7 млрд долл. против 11,7 млрд долл. за тот же период 2020 года.

Самый экспортируемый товар несырьевой неэнергетической продукции из регионов Северо-Запада — смешанные удобрения (10% от общего объема ННЭ в январе-июле 2021 года). Экспорт этого вида продукции увеличился на 52,4% — с 1,02 млрд долл. до 1,55 млрд долл. Крупнейшим импортером смешанных удобрений за январь-июль 2021 года стала Эстония, закупившая удобрений на 250,8 млн долл.

Более половины продукции ННЭ из СЗФО поставляется в страны Европы, 17,6% — в СНГ, 10,8% — в страны Восточной Азии. Крупнейшим импортером продукции ННЭ из регионов СЗФО за семь месяцев 2021 года стали Нидерланды, там закупили продукции продукции на 1,5 млрд долл., прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 50,1%.

Крупными импортерами несырьевой неэнергетической продукции из регионов СЗФО также являются Финляндия, Китай, Белоруссия, Казахстан.