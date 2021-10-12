Вологда, 12 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в вологодском общежитии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР.

Пожар

По данным ведомства, возгорание произошло в ночь на 12 октября в одной из комнат общежития на улице Маяковского в Вологде, в которой проживала женщина 2003 года рождения. Накануне у нее в гостях пребывали родственники: женщина 1994 года рождения с двумя детьми 2016 и 2020 годов рождения. Под утро едкий запах дыма разбудил соседей. Они смогли спасти хозяйку комнаты, а ее родственники погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли в результате пожара в центре Москвы.