Ярославль, 12 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Ярославле проект благоустройства памятника природы регионального значения «Павловский парк» будет согласовываться с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Об этом сообщили в департаменте.

City-yaroslavl.ru Проект благоустройства

Напомним, в планах обустройство нового пешеходного маршрута у берега Волги, который выложат плиткой. Также предлагается благоустроить и существующие протоптанные направления. Помимо обустройства троп, проект предполагает строительство пяти смотровых площадок с видом на Толгский монастырь. Здесь установят скамьи с навесами и подсветкой. Работы намечены на 2022 год, а их перечень уже утверждён.

Как рассказали в департаменте охраны окружающей среды и природопользования, проект на согласование к ним пока не поступал.

«Окончательное решение о реализации проекта и проводимых работах будет принято по результатам рассмотрения материалов оценки воздействия на окружающую среду с учетом мнения специалистов-экологов. На данный момент проект на согласование в адрес подведомственного департаменту Государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Центр охраны окружающей среды», а также в адрес департамента охраны окружающей среды и природопользования не поступал», — уточнили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

Также там уточнили, что решение о согласовании будет вынесено уже после проведения обсуждений и внесения предложений жителями.