Чебоксары, 12 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

ДТП

Авария произошла на 12 км автодороги «Цивильск-Ульяновск» 11 октября около 20:00 (мск). По предварительным данным, 46-летний водитель «Лада-Гранта» не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке при повороте налево автомобилю такой же марки под управлением 27-летнего мужчины. В результате столкновения различные травмы получили семь человек, среди них оба водителя и пять пассажиров легковых автомобилей (мужчины в возрасте от 29 до 48 лет).

Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в 19:40 возле республиканской больницы на Московском проспекте в Чебоксарах столкнулись три транспортных средства.

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