Оренбург, 12 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области в четырех муниципальных образованиях школьники среднего и старшего звеньев (за исключением выпускников) учатся дистанционно из-за неблагополучной ситуации, связанной с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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Дистант с 22 сентября действует в Оренбурге, с 23 сентября — в Бузулуке, с 29 сентября — в Бугуруслане, с 11 октября — в Тюльгане. Напомним, с 14 октября к этим городам прибавится Орск.

В Оренбуржье ежедневно растет суточный показатель выявляемых заражений коронавирусом.