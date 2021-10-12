Москва, 12 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В дорожной аварии с автобусом в Зеленограде пострадали четыре человека, сообщает 12 октября пресс-служба Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась на Центральном проспекте у дома 2, столкнулись два легковых автомобиля и автобус.

По данным автоинспекции, автомобиль «Лада Ларгус» применил экстренное торможение, из-за чего с ним столкнулся рейсовый автобус, двигавшийся в попутном направлении. При этом сзади в автобус въехал автомобиль «Додж».

В результате аварии пострадал водитель «Лады» и три пассажира автобуса. По предварительной информации, все полученные травмы не являются серьёзными.