Минск, 12 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Белоруссии сожалеет о решении властей США прекратить работу генконсульства республики в Нью-Йорке с 21 октября. Об этом 12 октября говорится в заявлении белорусского МИД.

Homoatrox МИД Белоруссии

«Сожалеем о данном решении и заранее просим граждан Беларуси и жителей США с пониманием отнестись к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в посольство Беларуси в г. Вашингтоне по независящим от нас обстоятельствам», — говорится в сообщении.

Также указывается, что власти республики в рамках имеющихся у них ресурсов и возможностей предпримут максимальные усилия для сохранения уровня оказания консульских услуг своим гражданам в условиях новых ограничений США.

Кроме того, отмечается, что такое требование американских властей, ведущее к ухудшению условий консульского обслуживания белорусских граждан, показывает истинный смысл заявлений Вашингтона о «поддержке» и «заботе» о белорусском народе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что по требованию властей США генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке вынуждено будет прекратить свою работу с 21 октября.