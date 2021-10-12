Омский район, Омская область, 12 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в Омском районе Омской области началась реконструкция дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области (участок км 8 — км 32). Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в региональном правительстве.

Torange.biz Ремонт дороги

Проектировщик — ООО «Автодорпроект». Подрядная организация по строительству — ООО «Сиброс». Первый этап работ включает в себя участок протяженностью почти 6 км.

К работам по реконструкции дороги приступили в начале сентября 2021 года. С полосы отвода убрали лес и кустарники. Придорожную зону очистили от деревьев.

Основные работы по обустройству основания и покрытия предусмотрены в 2022—2023 годах. Участок дороги расширят с двух до четырёх полос (до 14 метров). Будут обустроены металлические барьерные ограждения, ограничивающие пешеходные ограждения. Появятся горизонтальная разметка, линии наружного освещения и так далее.

Стоимость реконструкции, которая рассчитана на три года, составляет 1,082 млрд рублей, подытожили в областном правительстве.

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