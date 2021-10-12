Москва, 12 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Водитель автомобиля каршеринга попал в больницу после ДТП в Москве, сообщает 12 октября пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Машины каршеринга под обломками

Авария произошла в центре столицы — на пересечении Театральной улицы и Петровки. Автомобиль каршеринга столкнулся сразу с тремя автомобилями.

По данным инспекторов, водитель находился в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в аварии, рассказали в автоинспекции, пострадали четыре человека. Это водитель и пассажир автомобиля каршеринга, их госпитализировали. Ещё двое пострадавших находились в автомобилях, с которыми столкнулся виновник ДТП, они получили не тяжёлые травмы.