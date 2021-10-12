Курган, 12 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Курганскую область для докапитализации регионального фонда развития промышленности в 2021 году будут направлены дополнительно 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Евгений Катышев Карта-флаг Курганской области

Субсидия предоставляется Курганской области в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона. По результатам её предоставления с 2020 года по 2024 год в регионе ожидается увеличение внебюджетных инвестиций на 5,4 млрд рублей, поступление налоговых отчислений в бюджеты всех уровней более чем на 800 млн рублей, создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы. Всего за период с 2020 года по 2024 год объем субсидии региону составит 3,2 млрд рублей.

Напоминается, что средства субсидии фонду развития промышленности Курганской области могут быть инвестированы в возмещение части затрат в сфере промышленности на уплату первого взноса при заключении договора лизинга; предоставление займов на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов и организацию импортозамещающих производств.