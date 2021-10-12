Чебоксары, 12 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В столице Чувашии 12 октября задержали молодую женщину, которая нанесла ножевое ранение водителю маршрутного микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Alex-V Нож

Информация об инциденте поступила 12 октября около 07:40 (мск). Сообщалось, что на конечной остановке общественного транспорта по улице Фучика в Чебоксарах молодая женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса №43 и нанесла ему ножевое ранение в шею. Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали предполагаемую злоумышленницу. 23-летний водитель микроавтобуса госпитализирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, вечером 15 июля 2021 года перед подъездом одного из жилых домов в Шумерле местный житель напал с ножом на директора управляющей компании.

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