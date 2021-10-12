Позитив рубля может измениться в ближайшие дни — эксперт
Москва, 12 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Изменения, происходившие с рублем 11 октября, оказались минимальными. Относительно доллара российская валюта укрепилась до 71,79 единицы, к евро же рубль смог устоять на отметке ниже 83 рублей. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
По его словам, каких-то серьезных движений на рынке валют в понедельник, 11 октября, не происходило. Стабильно высокие цены на нефть и газ способствуют тому, чтобы рубль оставался на 4-месячных максимумах относительно доллара и более чем годовых — к евро.
Он отметил, что экспирация фьючерсов по марке WTI впервые за семь лет произошла дороже 80 долларов за баррель. Но при всем позитиве для рубля ситуация может измениться уже в ближайшие дни — несколько членов ФРС должны выступить с заявлениями, в которых рынок может увидеть новые намеки на скорейшее сворачивание QE и возможный рост ставки уже в первом полугодии следующего года, отметил эксперт.
При этом, добавил Коган, поддержку рублю будут оказывать усилившиеся ожидания по резкому росту ключевой ставки ЦБ до 7,25% годовых, а также огромные налоговые выплаты вместе с выплатами во внебюджетные фонды, которые могут в общей сложности дойти до 3 триллионов рублей за октябрь.
Предполагаемый диапазон движения рубля на сегодня — 71,7−72,5 рубля за доллар и 82,8−84 рубля за евро, отметил он.