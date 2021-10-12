Москва, 12 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Изменения, происходившие с рублем 11 октября, оказались минимальными. Относительно доллара российская валюта укрепилась до 71,79 единицы, к евро же рубль смог устоять на отметке ниже 83 рублей. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, каких-то серьезных движений на рынке валют в понедельник, 11 октября, не происходило. Стабильно высокие цены на нефть и газ способствуют тому, чтобы рубль оставался на 4-месячных максимумах относительно доллара и более чем годовых — к евро.

Он отметил, что экспирация фьючерсов по марке WTI впервые за семь лет произошла дороже 80 долларов за баррель. Но при всем позитиве для рубля ситуация может измениться уже в ближайшие дни — несколько членов ФРС должны выступить с заявлениями, в которых рынок может увидеть новые намеки на скорейшее сворачивание QE и возможный рост ставки уже в первом полугодии следующего года, отметил эксперт.

При этом, добавил Коган, поддержку рублю будут оказывать усилившиеся ожидания по резкому росту ключевой ставки ЦБ до 7,25% годовых, а также огромные налоговые выплаты вместе с выплатами во внебюджетные фонды, которые могут в общей сложности дойти до 3 триллионов рублей за октябрь.

Предполагаемый диапазон движения рубля на сегодня — 71,7−72,5 рубля за доллар и 82,8−84 рубля за евро, отметил он.