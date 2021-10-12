Москва, 12 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить «квоты» на число кандидатов в депутаты, которые смогут по итогам выборов отказаться от мандата, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

«Целесообразно ввести ограничение — не более 5% членов фракции, избранных по партийным спискам, имеют право передать свой мандат. Тогда мы получим в думе депутатов, которые реально хотят и готовы заниматься законотворческой деятельностью на благо своих избирателей», — сказал Миронов.

Он привел данные, в соответствии с которыми из 126 депутатов «Единой России» в «списочной» половине Госдумы 82 человека отказались от мандата. Верхом цинизма и пренебрежительного отношения к избирателям он считает массовый отказ представителей «Единой России» от депутатского мандата и передачу его другим лицам, в результате чего Центризбирком РФ лишь с шестой попытки смог утвердить список депутатов Госдумы восьмого созыва, избранных по партийным спискам.

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