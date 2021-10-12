Ростов-на-Дону, 12 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону отменили два аукциона на ремонт дорог стоимостью более 164 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

В частности, отменяется ремонт участка на проспекте Шолохова (от проспекта Театрального до путепровода через железнодорожные пути). Стоимость работ должна была составить немногим более 120 млн рублей. Отменены торги на ремонт двух участков улицы 50-летия Ростсельмаша. Стоимость работ составляла 44,5 млн рублей.

Обе закупки отменены заказчиком — дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Ранее структуру возглавил новый управленец.

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