Горно-Алтайск, 12 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Республике Алтай ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом введены в Майминском сельхозтехникуме, Горно-Алтайском политехническом колледже им. М.З. Гнездилова и двух школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Закрыты также два детских сада в Шебалинском и Майминском районах. Кроме того, частичные ограничения действуют в 45 классах 22 школ республики.

Напомним, ранее власти республики расширили список организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. В частности, в перечень вошли работники кинотеатров, транспорта, сферпроизводства и так далее.