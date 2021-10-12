Южно-Сахалинск, 12 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Сахалинской области зафиксирован наименьший среди регионов РФ ежесуточный темп прироста заболеваний COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в правительстве островного региона.

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Сахалин возглавил список регионов РФ с минимальными темпами прироста выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом с показателем 0,09%.

«Сдерживать рост заболеваемости удается за счет разумного баланса ограничительных мероприятий и профилактики. Там, где есть высокий риск заражения, должны быть приняты все меры по защите граждан — социальная дистанция, масочный режим, переход на дистант. В комплексе с вакцинацией это позволяет создать прочный щит перед опасным заболеванием», — прокомментировал заместитель председателя правительства Сахалина Владимир Ющук.

За последние сутки на Сахалине выявили 39 случаев заражения коронавирусом. На лечении в ковидных стационарах находятся 288 пациентов. Места в инфекционных отделениях заполнены на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральном уровне предварительно одобрили заявку Якутии на строительство центра по лечению коронавируса.