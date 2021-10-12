Бишкек, 12 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил Суйунбека Касмамбетова от должности руководителя своей администрации, сообщила 12 октября пресс-служба главы киргизского лидера.

(сс) hja1306 Киргизия

«Президент подписал указ, согласно которому Касмамбетов назначен государственным секретарем Киргизии, и он освобожден от должности руководителя администрации президента», — говорится в сообщении.

Другим указом Жапаров освободил от должности госсекретаря Чолпонбека Абыкеева, назначив его своим советником.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Садыр Жапаров 11 октября подписал конституционный закон «О кабинете министров», который определяет порядок формирования и организацию работы правительства страны.

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