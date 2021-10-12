Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. К середине ноября численность одновременно болеющих COVID-19 жителей России может составить от 920 тыс. до 1 млн человек. Об этом говорят расчеты математиков Санкт-Петербургского государственного университета, сообщают 12 октября «Известия». По пессимистическому варианту, уже в начале ноября миллион человек в России будут одновременно больны COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM 0 Главное здание СПбГУ

«К середине ноября количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки может составить от 26,5 тыс. по оптимистичному сценарию до 35 тыс. по пессимистичному», — отмечает источник.

Напомним, по данным за 11 октября, количество новых случаев ковида за сутки в целом по России составило 29 409 случаев — это самый большой суточный показатель за 2021 год. За сутки умерло 957 человек.

При оптимистичном сценарии развития эпидемии количество активных случаев COVID-19 достигнет уровня 920 тыс. и начнет снижаться, пояснил руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

Наконец, по третьему сценарию, к 10 ноября заболеваемость составит 33 тыс. заражений в сутки, количество активно больных приблизится к уровню 1 млн, после чего станет убывать.