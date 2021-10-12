Нур-Султан, , 10:38 — REGNUM Крепнущее сотрудничество между такими организациями, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет способствовать дальнейшей гармонизации интеграционных процессов. Об этом 12 октября в ходе выступления на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Все эти организации обладают солидной договорно-правовой базой и сетью рабочих механизмов, осуществляют конкретные, актуальные для всех участников программы и проекты, руководствуясь принципами консенсуса», — отметил российский министр.

«Действуя слаженно, мы сможем обеспечить широкую взаимосвязанность в интересах всех стран нашего общего Евразийского континента», — уверен Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что активно развивая динамичные связи с соседними и другими странами, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН закладывают «предпосылки для Большого евразийского партнёрства, с инициативой формирования которого выступил российский президент Владимир Путин».

На фоне растущей в мире нестабильности важно не допустить, чтобы ситуация в регионе пошла по пути дальнейшей деградации, подчеркнул Лавров.

«На смену конфронтационной блоковой идеологии должно прийти консенсусное осознание преимуществ общеконтинентального сотрудничества, налаживания прочных, взаимодополняющих хозяйственных связей, совместного урегулирования разногласий посредством мирного диалога», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы региональная архитектура была открытой для всех и устойчивой, опиралась на взаимодействие государств и многосторонних структур, предоставляла всем равные права и возможности на основе соблюдения международного права, взаимного доверия и уважения национальной самобытности», — отметил Лавров.

Напомним, СВМДА — крупная региональная диалоговая площадка для обсуждения перспектив развития практического сотрудничества в экономическом, военно-политическом, гуманитарном и экологическом измерениях, а также в сфере новых вызовов и угроз. Форум создан в 1992 году по инициативе Казахстана. Секретариат СВМДА базируется в Нур-Султане.

В состав СВМДА входят 27 государств, 14 стран и объединений имеют статус наблюдателей. Встречи глав государств и правительств стран-участниц Совещания проводятся как минимум один раз в четыре года. Пятый саммит СВМДА состоялся в Душанбе в июне 2019 года. В нём принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.