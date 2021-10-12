Лавров рассказал о предпосылках для Большого евразийского партнёрства
Астана, 12 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Крепнущее сотрудничество между такими организациями, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет способствовать дальнейшей гармонизации интеграционных процессов. Об этом 12 октября в ходе выступления на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что активно развивая динамичные связи с соседними и другими странами, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН закладывают «предпосылки для Большого евразийского партнёрства, с инициативой формирования которого выступил российский президент Владимир Путин».
На фоне растущей в мире нестабильности важно не допустить, чтобы ситуация в регионе пошла по пути дальнейшей деградации, подчеркнул Лавров.
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Напомним, СВМДА — крупная региональная диалоговая площадка для обсуждения перспектив развития практического сотрудничества в экономическом, военно-политическом, гуманитарном и экологическом измерениях, а также в сфере новых вызовов и угроз. Форум создан в 1992 году по инициативе Казахстана. Секретариат СВМДА базируется в Нур-Султане.
В состав СВМДА входят 27 государств, 14 стран и объединений имеют статус наблюдателей. Встречи глав государств и правительств стран-участниц Совещания проводятся как минимум один раз в четыре года. Пятый саммит СВМДА состоялся в Душанбе в июне 2019 года. В нём принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.