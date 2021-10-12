Москва, , 10:33 — REGNUM Депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») обратила внимание на необходимость сохранить политическую стабильность и напомнила, что «Единая Россия» является законодательным авангардом президента, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Скульптура Валентины Терешковой Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас с вами впереди 2024 год. Год выборов, выборов президента Российской Федерации. Ответственный период и для Государственной думы восьмого созыва. Наша общая задача — сохранить политическую стабильность и обеспечить поступательное развитие нашего государства, повысить темпы роста экономики», — сказала Терешкова в ходе пленарного заседания.

«Единая Россия» — законодательный авангард президента, каждый из нас должен соответствовать этой миссии, с честью выполнять свою работу, помнить, что главным для нас является благополучие человека, защита, забота, повышение качества жизни людей», — сказала она.

Терешкова также напомнила, что главным законом является проект федерального бюджета на 2022−2024 годы.

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