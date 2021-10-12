Курган, 12 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Курганской области более 13 тысяч школьников и студентов оформили «Пушкинскую карту». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

По словам начальника областного управления культуры Дарья Твердохлебова в проекте задействовано 14 учреждений культуры Курганской области. Только на один спектакль от курганского театра драмы по «Пушкинской карте» приобретено 115 билетов. В числе первых присоединился к проекту и Шадринский драматический театр, спектакли которого пользуются популярностью у молодёжи.

Напомним, что «Пушкинская карта» действует с 1 сентября 2021 года. Карта даёт возможность молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные мероприятия в тех учреждениях, которые присоединились к проекту. Лимит «Пушкинской карты» составляет три тысячи рублей.