Пхеньян, 12 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Северная Корея укрепляет свою обороноспособность для защиты территории страны. Об этом 11 октября заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на открытии выставки «Самооборона-2021», его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Наша главная цель направлена против войны самой по себе, а не против Южной Кореи или США, какой-либо другой страны или сил», — сказал он.

Также лидер КНДР отметил, что обороноспособность страны укрепляется не для того, чтобы она была направлена против Южной Кореи и добавил, что в этом случае существует проблема враждебности США по отношению к Северной Корее.

«В последнее время США постоянно дают сигналы о том, что не относятся враждебно к нам, но нет ни одного действенного основания, чтобы поверить, что такой враждебности нет», — добавил Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Со Хун направился в США, чтобы обсудить с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаномформальное завершение корейской войны.