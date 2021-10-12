Пекин, 12 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Компания Haval выведет на авторынок Китая новый кроссовер X-Dog весной 2022 года. Об этом сообщает издание Autohome.

Autohome Haval X-Dog

Отмечается, что серийный выпуск моделей начнется до конца текущего года. Представлена концептуальная модель новинки была весной текущего года на автовыставке в Шанхае.

Haval X-Dog отличается угловатыми формами, большими круглыми фарами и крупной радиаторной решеткой, а также большими бамперами и пластиковыми расширителями колесных арок.

В модельной линейке Haval новинка разместиться на ступень выше модели Big Dog. Внутри X-Dog будут установлены виртуальная панель «приборки», сенсорный экран мультимедиа, сенсорный блок управления климатом и дисплей на рулевом колесе.

В моторную линейке войдет безальтернативный турбированный двигатель объёмом 2,0 л мощностью 245 л. с., который будет агрегатироваться с «автоматом».

Ранее на тульском заводе Great Wall стартовало производство нового внедорожника Haval Dargo.

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